La settimana delle stelle

Alessia Marcuzzi ha festeggiato il compleanno a Dubai, Barbara Berlusconi è in festa per la nascita del terzogenito, Ricky Martin per le sue nozze e Myriam Catania per la cicogna in volo. Family time per molti vip e compleanno romantico per Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini, ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...