Kim Kardashian, baby shower con sorelle ed amiche... in pigiama

"Sister sunday" cinguetta Kendall Jenner, mostrando uno scatto di lei e le sue sorelle sorridenti e in pigiama a righe su un divano. Per il clan Kardashian è finalmente arrivato il giorno del baby shower di Kim, la tradizionale festa tra amiche, che si fa a pochhi mesi dal parto. E per regina dei reality il conto alla rovescia è già partito. A dicembre dovrebbe partorire il suo secondo bebè, un maschio, che, stando ai rumors, potrebbe nascere con un taglio cesareo, se non arrivasse il giorno di Natale in maniera naturale.