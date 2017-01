Kim Kardashian: "Aspetto un maschietto"

Kim Kardashian e Kanye West aspettano un figlio maschio. L'annuncio è stato fatto dalla stessa Kim in occasione della festa del papà, che negli Stati Uniti si è celebrata il 21 giugno, con una foto su Instagram. "Sei un così bravo papà per North - ha scritto la Kardashian - e sarai il miglior papà anche per il nostro nuovo figlio".

Nella foto si vede il rapper West con in braccio la figlioletta North che ha in mano un libro di figure e sotto la scritta: "Momenti preziosi come questo quando sono in giro per lavoro con te sono ciò per cui vivo".



Dopo diversi tentativi di concepire un figlio, lo scorso maggio la coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa. Ora è stato svelato anche il sesso del nascituro che arriverà a fine anno. Secondo indiscrezioni non si chiamerà South.