Kim Kardashian, 6mila selfie e guarda che slip minimal!

Kim Kardashian è la regina dei selfie. Nuda, vestita, in casa, ai party, sui red carpet, nei backstage, da sola, in famiglia, non importa come dove quando e perché l'importante è scattare foto. La moglie di Kanye West ha rivelato che in soli quattro giorni di vacanza in Messico, a Punta Mita, avrebbe scattato circa 1500 selfie al giorno, per un totale di 6000. Sedere in vista negli ultimi scatti social. Su snapchat invece è tutta nuda.