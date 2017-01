Karina Cascella festeggia il compleanno con le "sue" donne

Sguardo penetrante e abito super sexy. Si presenta così Karina ai tanti follower nel giorno del suo compleanno mentre condivide un suo pensiero che non vorrebbe avere l'aria di un bilancio: "... Sarò cresciuta all'anagrafe ma dentro di me sono la solita... Sono e resterò sempre io... Quella che: "Sono una donna forte, matura e indipendente" e poi anche: "Prendimi in braccio e fammi girare come una principessa delle fate".



Sua grande amica, l'ex inquilina della Casa di Cinecittà, SuperGuenda, le riserva una dedica profonda e sincera: "... Amo il tuo coraggio, la tua follia e la tua bontà d'animo, e chi meglio di me può dirlo? Le parole sembrano così riduttive per descrivere quello che noi siamo da così tanti anni!! E non permetterò MAI a nessuno di dividerci!! Guai a chi ti tocca!! Ci sono così tante foto di noi insieme, dei nostri momenti, dei nostri periodi.... ma oggi in questo giorno speciale ho scelto questa...perché mi piace come mi guardi. Lo so che la tua vita non è stata facile, ma ti sei sempre presa le tue rivincite, ti sei sempre rialzata con il sorriso e a testa alta con delle parole gentili, anche se vi consiglio di non farla mai inc...!!! Insomma per tutte queste ragioni e credetemi ce ne sarebbero tante altre ma mi fermo qui!!! io ho scelto te, come compagna, amica, sorella, mamma e soprattutto come compagna di vecchiaia... Spero di essere la prima anche questa volta a farti gli auguri. Happy Happy Birthday Piccola Cucciola del Mio cuore"