Ilaria D'Amico, mamma che coccole!

E' scesa dai tacchi. Per la passeggiata al parco con i due figli, Ilaria D'Amico, neomamma di Leopoldo Mattia, abbandona i tacchi vertiginosi e sceglie un look più casual, jeans, sneakers bianche e giaccone rosso, come mostrano le foto del settimanale Vero. La conduttrice, compagna di Gigi Buffon, si è presa un periodo di maternità e si gode i suoi bambini tra coccole e giochi al parco a Milano.