Il principe Harry sposerà Meghan Markle in primavera

In posa per i fotografi - Poche dopo l'annuncio Harry e Meghan si sono presentati ai fotografi davanti a Kensington Palace. E la Markle aveva al dito l'anello di fidanzamento: un gioiello disegnato direttamente dal principe Harry, con incastonati due diamanti laterali della collezione appartenuta a lady Diana e al centro un altro brillante originario del Botswana. Harry si è detto "elettrizzato e al settimo cielo". "Siamo anche contenti che non piova", ha aggiunto con un battuta, guardando verso l'alto in una tipica giornata uggiosa londinese. Mentre Meghan s'è limitata a definire "molto" romantico il momento in cui lui si e' dichiarato, ma ha invitato il principe a "lasciare per dopo" i dettagli.



Theresa May: “Tempo di celebrazione per il Paese”

La premier conservatrice britannica, Theresa May, rivolge al principe Harry e a Meghan Markle "le più calorose congratulazioni" per le nozze annunciate. "E' tempo di celebrazione" per l'intero Regno Unito, scrive May in un messaggio diffuso da Downing Street, augurando alla nuova coppia felicità per il futuro.