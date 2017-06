Il primo bacio di Alexandra di Hannover, sorellastra di Charlotte

Il primo amore di Alexandra non si può scordare e così ecco i paparazzi in agguato per immortalare la piccola di Carolina con il figlio di due top manager di origine tedesca che vivono e lavorano nel Principato. E' alto quasi due metri ed è un promettente giocatore di basket. I due ragazzi, che si frequentano con il beneplacito dei rispettivi genitori, hanno in comune la passione per lo sport. Nelle ultime settimane si sono fatti vedere in tribuna sia agli Internazionali di tennis sia alle partite di calcio del Monaco e spesso fanno jogging insieme sul lungomare del Principato.