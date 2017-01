Il legale di Claudia Galanti: Arnaud Mimran non paga

Una guerra senza esclusione di colpi quella che si sta consumando tra Claudia Galanti e il suo ex Arnaud Mimran. Dopo le accuse della ex naufraga: "Arnaud non paga gli alimenti” e la replica di Mimran: "Falso, i miei figli prima di tutto", è la volta del legale della showgirl. In attesa dell'arrivo a Milano di Claudia il suo avvocato scrive: da parte di Mimran c'è omissione del mantenimento mensile per i figli.

Insomma il legale insiste nello spiegare che Claudia ha accettato di andare all'Isola dei famosi proprio perché il suo ex non pagava il mantenimento dei loro figli. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Arnaud Mimran al settimanale Diva e Donna, l'avvocato Iacopo Tozzi, legale di Claudia Galanti, che all'oscuro della vicenda ha lasciato pieni poteri di risposta prima della partenza per il reality, precisa: "La signora Claudia Galanti, all'oscuro della situazione, sarebbe sicuramente più dispiaciuta che contrariata, sapendo di essere stata denunciata dal padre dei suoi figli, il sig. Anaud Mimran, per aver fatto presente che si è trovata costretta a partecipare alla nota trasmissione televisiva l'Isola dei Famosi in quanto bisognosa di percepire il compenso stabilito dalla casa produttrice e ciò a causa del fatto che non aveva percepito il contributo al mantenimento dei due figli dal loro padre, il sig. Arnaud Mimran. La signora Claudia Galanti si è trovava costretta a partecipare alla suddetta trasmissione televisiva perché il padre dei suoi due figli non ha contribuito al loro mantenimento creando non poche difficoltà alla famiglia praticamente da quando è cessata la convivenza all'incirca due anni fa...".



"Durante la detenzione in carcere del padre in Francia, comunque i figli hanno potuto mantenere un vivo rapporto con la famiglia paterna, consentendo a questa ultima di tenere i figli anche alcuni giorni consecutivi e appena Arnaud è uscito dal carcere è stata lieta che i figli potessero trascorrere alcuni giorni col padre, nonostante è intuibile la preoccupazione a causa delle condotte tenute da Arnaud...".



"Restiamo preoccupati - conclude l'avvocato - per la condotta del sig. Arnaud Mimran, che dimostra di essere più interessato all'apparenza ed ai mass media, che alle sue responsabilità genitoriali, Claudia Galanti invece, resta in attesa di riabbracciare i figli martedì al suo rientro a Milano...".