Giulia Bevilacqua si è sposata: guarda l'album delle nozze a Positano

Turbinio di emozioni per Giulia Bevilacqua che il 30 settembre si è unita in matrimonio con Nicola Capodanno sulla terrazza del Municipio di Positano. L'attrice, 38 anni, bellissima in un abito bianco hippie chic ha cercato di nascondere le lacrime mentre raggiungeva il suo sposo accompagnata dal padre e dal fratello. Tra gli ospiti anche molti vip tra cui: Claudia Pandolfi, Giulia Michielini, Anna Ferzetti...

Ha incontrato suo marito ad una festa e da quel momento ha capito che era l'uomo giusto per lei. Così Giulia e Nicola si sono uniti con rito civile a Positano, paese d'origine di Capodanno, in una terrazza che si affaccia sul mare, davanti ad amici e parenti. La sposa con un abito bianco ricamato e una coroncina oro tra i capelli raccolti ha messo l'anello al dito di Nicola e poi il bacio accompagnato dal classico lancio del riso. La coppia, a fine rito ha brindato per le strade del paese accompagnata da un caloroso corteo. Poi tutti a festeggiare in un noto hotel tra balli di gruppo, di coppia... tra Giulia e la sua cara amica Claudia Pandolfi (che durante la cerimonia non ha trattenuto le lacrime), e con il marito di fronte alla torta nuziale. "Matrimonio bellissimo", cinguettano gli invitati che su Instagram condividono le foto dei neo sposi.