Negli ultimi mesi Anna Tatangelo sui social si è mostrata sempre da sola o in compagnia del figlio Andrea, tanto che il gossip la dava ad un passo dalla rottura con Gigi D'Alessio . La conferma è arrivata ora dai diretti interessati, che in una nota congiunta all'Ansa hanno dichiarato: " La nostra storia vive un periodo no . Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità".

Su Instagram Anna per mesi ha continuato a regalare sorrisi e sfoggiare un fisico da atleta, documentando le sue giornate di mamma premurosa e donna lavoratrice. Che qualcosa non andasse per il verso giusto, però, si sapeva da tempo. L'ultimo video della coppia risale infatti a febbraio, durante la settimana di Sanremo, e nelle recenti tavolate in famiglia e con gli amici di Gigi nemmeno l'ombra.



"Rivolgi uno sguardo alla tua vita ...vedrai... le cose più importanti sono lì accanto a te" ha scritto la Tatangelo qualche giorno fa, a margine di un video in cui compaiono il figlio Andrea, il fratello Maurizio e i nonni. Gigi per ora è il grande assente nel quadretto di famiglia, ma non è detto che non possa tornare al suo fianco prima o poi...