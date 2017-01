Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, luna di miele bollente

Altro che lacrime post Europeo, Gigi Buffon si è consolato. La prova arriva dagli scatti delle sue vacanze tra Forte Dei Marmi e l'Argentario dove si fa rilassando con la sua compagna Ilaria D'Amico. Avvinghiati in barca, come mostrano le doto di Diva e Donna, o accoccolati sulla sdrai in spiaggia, come raccontano gli scatti del settimanale Chi, i due stanno facendo una dolcissima luna di miele. E c'è chi parla di nozze segrete imminenti.