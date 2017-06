George e Amal Clooney, sono nati i gemelli Ella e Alexander

George e Amal Clooney sono diventati genitori dei gemelli Ella e Alexander . A quanto dichiarato dal portavoce della coppia Stan Rosenfield, il parto è avvenuto in mattinata: "Questa mattina Amal e George hanno dato il benvenuto a Ella e Alexander Clooney nelle loro vite. Entrambi sono felici, sani e stanno bene". Poi ha aggiunto scherzando: "George è sedato e dovrebbe riprendersi in pochi giorni".

Un bello "shock" per l'ex scapolo d'oro di Hollywood, che negli ultimi quattro anni ha stravolto la sua vita per amore di Amal. Dopo l'incontro nel 2013 è bastato poco più di un anno per dichiararsi e convolare a nozze, nella splendida Venezia. La coppia ha vissuto la gravidanza in maniera riservata, senza però rinunciare a presenziare agli eventi benefici e mondani di tutto il mondo.



Dai Gloden Globes a Cannes sono sempre apparsi più uniti e affiatati che mai. Con Amal al suo fianco George si è tuffato senza paure nell'avventura della paternità. " E' un po' da pazzi, vero? Se mi avessero detto che un giorno sarei diventato papà di due gemelli… " aveva dichiarato il divo a Chi "Siamo preoccupati e felici allo stesso tempo. Io ci penso sempre, 24 ore al giorno. Come non provare ansia di fronte a questa enorme responsabilità?".