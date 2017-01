George Clooney, le nozze mai viste

17:10 - George Clooney sposo a 19 anni... per lavoro. Il settimanale Chi, in edicola mercoledì, pubblica le foto inedite del “primo matrimonio” del divo. Si tratta di un servizio fotografico, scattato nel 1981, per pubblicizzare gli abiti nuziali del grande magazzino nel quale Clooney lavorava come commesso. La fortunata? La collega Lisa Collins, ignara di “sposare” il futuro uomo più desiderato d'America.

Nelle foto, ritrovate solo ora da Virginia Schwartz, una pensionata del Kentucky, il bel George è in tight scuro e posa elegante accanto alla sposa. Il fascino e il sorriso ammaliante sono gli stessi che negli anni hanno conquistato milioni di donne e lo hanno consacrato uomo più sexy del mondo. I panni del marito, Clooney li aveva indossati per davvero sette anni dopo, quando convolò a nozze con Talia Balsam, al quale rimase legato fino al 1993, anno del divorzio. La leggenda dello scapolo d'oro d'America nacque in quel periodo, dopo che l'attore aveva dichiarato di non volersi sposare mai più. Diciotto anni e una dozzina di fidanzate bellissime dopo è arrivato il ripensamento con il sì alla bella Amal.