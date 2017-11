Francesco Facchinetti, ecco la "vendetta" sexy della moglie

L'amore non è bello se non è litigarello. Così cita il proverbio e così è quello di Francesco Facchinetti e della moglie Wilma Helena Faissol che su Instagram condivide un piccolo screzio di coppia... che però fa tanto ridere. Lady Facchinetti non digerisce il comportamento del marito e, prima di coricarsi con lui, sfoggia tutto il suo sex appeal in topless cinguettando: "Non te la dooooooo".

Non manca d'ironia la moglie di Francesco quando su Instagram Stories aggiorna i suoi follower con spaccati di vita quotidiana insieme al figlio del cantante dei Pooh. Il più recente ha inizio venerdì scorso, quando lui a Roma e lei a Milano avevano organizzato un fine settimana al mare.



Poi il patatrac. Lui, a cena nella capitale, avvisa la moglie che è troppo stanco per andare via, perché ha bisogno di riposare. Lei accetta di buon grado. Poi però di notte scopre che il marito invece di essere in hotel a dormire è in discoteca. E quando lo chiama e non risponde... "le parte il demonio". In seguito i due discutono, lei piange... ma poi medita vendetta. A distanza di qualche giorno, insieme a Roma per un evento, con un outfit in pizzo nero dal quale si intravedono coulotte e reggiseno, Wilma sfoggia il suo fascino evitando il marito tutta la sera. E quando tornano in hotel Lady Facchinetti stuzzica il marito come una vera femme fatale: prima si fa aiutare a sbottonare il vestito (cercando di non ridere) e poi resta in topless mettendo a nudo un fisico irresistibile... ma cinguetta divertita "Non te la dooooooo lalallalalalalala".



Neanche a dirlo, sono tantissime le follower che si schierano dalla sua parte...