Francesco Arca papà: Irene Capuano ha dato alla luce Maria Sole

1 settembre 2015, ore 23.30: l'immenso. Annuncia così Francesco Arca via social la nascita della sua bambina Maria Sole. Da ore, da quando Irene Capuano era entrata in sala parto, l'attore cinguettava impaziente in attesa di vedere la figlia. Poi la gioia e gli auguri degli amici, tra tutti Matteo Branciamore, Nicolas Vaporidis, Primo Reggiani, Costanza Caracciolo.

Vaporidis e Branciamore hanno prontamente risposto: "Benvenuta Maria Sole... Francesco Arca, Irene Capuano we love you”. "E' stato stupendo esserci prima, durante e subito dopo... Vi auguro il meglio amici miei, sarete dei genitori perfetti! Possiamo dire finalmente benvenuta MariaSole” ha aggiunto la Caracciolo.



Pochi giorni fa la Capuano cinguettava una dolce romantica dedica ad Arca e alla bimba: "Questo è uno dei momenti più belli della mia vita.. Amo il mio uomo. Amo la mia bambina. E nulla e nessuno potrà mai levarci il sorriso... Ho capito che le cose importanti da oggi saranno altre e le piccole incomprensioni le lascio ai posteri.. Niente più orgoglio.. Niente più discussioni futili ma solo noi.. Ricorderò ogni persona che mi è vicina in questo periodo.. Anche solo con un messaggio... Viviamo questi ultimi giorni di coppia in 2, in relax e tranquillità ricaricando ogni cellula del nostro corpo per prepararci all'arrivo del dono più bello.. Perché poi saremo in 3!!!.Vicino a Te non ho paura e auguro a tutti di trovare un uomo così. MariaSole avrà un papà speciale e una mamma che vi amerà per sempre...."