Francesca Fioretti, la compagna di Astori al parco con la piccola Vittoria

Francesca Fioretti mamma tenerissima si diverte al parco con la piccola Vittoria , due anni, come testimoniato dagli scatti pubblicati sul settimanale " Vero ". Dopo la morte del compagno Davide Astori , capitano della Fiorentina tragicamente scomparso il 4 marzo a soli 31 anni, l'ex gieffina sta cercando di recuperare un po' di normalità nonostante il tremendo lutto che l'ha colpita.

Insieme sulle giostre di un parco milanese, poi sullo scivolo e sull'altalena. E' una mamma premurosa anche se ferita la Fioretti, che cerca di ripartire dall'amore per la piccola Vittoria, giocando con lei e trascorrendo qualche momento di relax.



Di recente insieme a tutta la famiglia Astori, Francesca ha voluto scrivere una lettera indirizzata a tutti coloro che le sono stati vicini dopo la tragedia e pubblicata su alcuni quotidiani, tra cui la "Gazzetta dello Sport".



"Grazie. È una parola semplice ma unica, com'era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: grazie di cuore".