Maria Grazia Cucinotta, una sirenetta in bikini

Dopo tanto lavoro sulle Dolomiti, dove ha girato nelle scorse settimane gli episodi di una serie tv, Maria Grazia Cucinotta ha scelto di rilassarsi in Sardegna e dall'isola manda cartoline bollenti ai follower. Forme mozzafiato per l'attrice, che sdraiata in riva al mare sembra una sirenetta appena uscita dagli abissi. L'attrice si diverte a disegnare cuori sulla sabbia, mettendo in mostra le sue curve perfette e mediterranee che farebbero invidia a qualsiasi ventenne. Panorami da far girare la testa e che confermano il suo status di bellezza italiana senza tempo.