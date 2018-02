Lapo Elkann, un bolide da urlo per il rampollo di casa Agnelli

Impeccabile in un vestito scozzese blu e verde, Lapo Elkann è stato paparazzato in centro a Milano a bordo del suo nuovo suv. Si tratta di una Alfa Romeo Stelvio Q4, un crossover da 280 cavalli, con cui si è recato in una boutique a due passi da Via Montenapoleone. Lapo viene da un momento di rinascita, dopo un periodo buio. Di recente ha raccontato a Vanity Fair: "Sono stato iperattivo, sono stato dislessico, sono stato abusato sessualmente, ho avuto problemi di dipendenza. Quest’ultima è stata una grande battaglia, nella mia vita. Oggi posso dire di essere in un buon momento, e di essere capace di aiutare chi vive le stesse difficoltà che ho vissuto io. La dipendenza è stata una problematica che mi ha accompagnato per 20 anni della mia vita. L’ho combattuta."