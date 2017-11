Flavio Briatore con una bionda, Elisabetta Gregoraci fa le valigie

Lui arriva, lei parte . Flavio Briatore sbarca a Olbia con una giovane assistente biondina, poche ore dopo Elisabetta Gregoraci fa i bagagli e si allontana dalla Sardegna. Ufficialmente per motivi di lavoro, ma le valigie – come mostrano le foto del settimanale Chi – sono molto pesanti: starà via a lungo? Non è più solo crisi, ma rottura nella coppia che però si trincera dietro un “no comment”.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha cercato di ricostruire la vicenda di Briatore e Gregoraci attraverso indiscrezioni, foto, fatti. Dopo mesi di musi lunghi e lontananza, pare chiaro che tra Flavio ed Elisabetta non si riesca a ricucire uno strappo che dura da tempo. Partito - agli occhi dei fan - quando la showgirl ha fatto sparire dal suo profilo social le immagini del marito. Secondo Chi in quel periodo la Gregoraci ha beccato messaggini sul cellulare di Flavio che non le sono piaciuti, scritti da una pierre del Twiga di Montecarlo. Lui aveva garantito che l'avrebbe licenziata, ma così non è stato e la ragazza è stata avvistata più volte al fianco del manager nei suoi locali della movida di lusso.



Anche Briatore pare non abbia gradito i continui viaggi di Elisabetta a Parma. Come testimonial di un'azienda di un “caro amico”, si sarebbe giustificata, senza però ottenere il beneplacito del marito. Lo strappo si è fatto sempre più pesante, tanto che i due non riescono a nasconderlo. In questa estate bollente in cui Briatore ha messo sotto contratto Gianluca Vacchi e con lui ha partecipato a feste e compleanni, la Gregoraci non s'è mai vista. Ora Flavio sbarca a Olbia con una biondina e nelle stesse ore Elisabetta prende il volo.