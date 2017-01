Flavia Pennetta-Fabio Fognini, match hot prima delle nozze

Fabio Fognini è l'unico che non cerca di farle cambiare idea, perché lui una certezza ce l'ha, il futuro di Flavia Pennetta comprende anche lui. A giugno si sposeranno e la loro passione sembra davvero travolgente. Come mostrano gli scatti di Novella 2000, che ritraggono i due tennisti a Formentera, qualche tempo fa, una delle vacanze più intime e bollenti della coppia. Non è cambiato nulla, Flavia e Fabio si amano come prima, più di prima e hanno deciso di giocare la partita più importante della loro vita.