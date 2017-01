Fedez è "cotto"... 25 ore di volo per vedere la sua fata turchina

"25 ore di volo....meglio berci sopra! Sto arrivando..", cinguetta Fedez, mentre un aereo della Emirates lo porta dall'altra parte del mondo per rivedere la sua TigerLily, la dj dai capelli azzurri incontrata a marzo a Miami. E se non è amore questo..."#FedericoPiccoloRomanticoneLaProssimaFidanzataInTibet", aggiunge il rapper ironizzando sul suo lato "romantico" e sulla distanza che lo separa dalla... fidanzata. Poi ecco gli scatti dell'incontro tra i due: love is in the air.