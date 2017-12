Fedez e Chiara Ferragni, le nozze a Noto

Secondo alcune indiscrezioni la coppia dopo la nascita del bambino, Leone, prevista in America, tornerà in Italia per organizzare la cerimonia, che sarà social. Intanto le visite frequenti di Chiara in Sicilia hanno rafforzato l'ipotesi di un matrimonio siciliano nella barocca Noto.



Intanto Fedez al Corriere della Sera ha detto di essere certo che Chiara è la donna della sua vita: "Vorrei essere poetico, ma è questione di alchimia. Lo capisci e basta, viene da sé. Ho avuto relazioni molto più lunghe, che sono valse la metà di quella con Chiara. È un rapporto di simbiosi in cui ci siamo proprio trovati, siamo molto simili e diversissimi... però quando ti trovi... Ora lei è partita per Parigi e io non dormirò: non riesco più a dormire da solo. È una cosa che mi spaventa un sacco".



E della proposta di nozze ha detto: "Lei non sapeva niente. E la verità è che due giorni prima avevamo litigato in modo furibondo, come i pazzi. Non ci siamo parlati per un giorno e quello dopo dovevo chiederle di sposarmi. Ero in totale paranoia. Però poi ho pensato: se devo farlo, è più bello avere il brivido di non sapere cosa ti risponde. In realtà era un semi ricatto: prova a dirmi di no davanti a tutte queste persone". Ed ha avuto ragione.