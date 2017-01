Federica Pellegrini, look dandy e molto... maschio

Hanno attraversato una dura crisi e persino una separazione. Ma le difficoltà rendono più forti e ora Federica Pellegrini e Filippo Magnini procedono a gonfie vele. In vasca come nella vita. Su "Chi" si raccontano a cuore aperto e parlano del futuro. "Una famiglia una volta smesse le gare? Per ora prenderemo un cane" dicono. E sulla passione: "Prima dei Mondiali niente sesso ma è stata l'eccezione che conferma la regola".