Federica Panicucci - Mario Fargetta addio

"Con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall'aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli". Lo rende noto l'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste la Panicucci.



"Anche se non saranno più moglie e marito - dice l'avocato Bongiorno - resteranno sempre e comunque genitori e faranno del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione".



"Questo è l'unico commento con il quale desiderano accompagnare la notizia - conclude il legale - certi di poter contare sul rispetto della loro privacy e, soprattutto, di quella dei figli".