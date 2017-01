Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, weekend d'amore a Capri

Weekend di passione a Capri per Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. L'ex re dei paparazzi e la Donatella si sono concessi qualche giorno di relax e amore in barca a Capri, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. Corona trascorre un fine settimana d'amore al mare. “Dopo un anno di tira e molla ho dato un ultimatum a Fabrizio: o fai sul serio o niente. Lui ha deciso di esserci. E io lo amo da impazzire” ha detto Silvia Provvedi.