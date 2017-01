Fabio Fognini e Flavia Pennetta sposi in Puglia

Abito tradizionale con e bouquet di fiori bianchi, Flavia Pennetta era raggiante all'ingresso in chiesa, dove è giunta alle 17.42 - un'ora dopo Fabio Fognini - accompagnata da papà Oronzo.



Dopo il sì nella Cattedrale di Ostuni, per la vincitrice dell'ultimo US Open e Fognini e i loro 250 invitati, la festa continua in una masseria Torre Maizza di Savelletri di Fasano.



"Ci sposiamo per far contente le nonne", aveva detto la Pennetta in un'intervista a "Chi" in cui aveva smentito una gravidanza. Allargare la famiglia è il prossimo passo, ma a questo gli sposini ci penseranno fra un po'.