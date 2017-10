Emma Marrone, domenica di restauri... con seno birichino

Un weekend di lavoro per Emma Marrone che sabato ha lavorato ai testi delle nuove canzoni e domenica si è occupata del restauro del look. I capelli stanno crescendo e in viso è tempo di maschere e relax. Intanto dallo scatto social e casalingo spunta un seno birichino che si intravede dalla casacca del pigiama a righe bianche e azzurre.

Si dedica alle parole in vista dei nuovi brani musicali. Prende appunti, si rilassa con le cuffie. Anche in treno, in viaggio, non perde tempo e lavora, ai follower scrive: “Stavolta il viaggio ha un sapore diverso. Vado ad incidere parole che resteranno per sempre. Ho lo stomaco chiuso e aggrovigliato dall'emozione. Sono tesa. Sospesa. Aspettavo da tempo queste strane sensazioni. Aspettavo e basta. Non mi sento ancora pronta, non lo sarò mai. Però adesso voglio cantare forte”. La grinta di Emma è pronta ad esplodere nei suoi brani.



Il giorno dopo è in versione casalinga. Una settimana fa confessava di sentire la mancanza dei capelli lunghi. Ora si guarda allo specchio e dice: “Storie di arcobaleni e di capelli che crescono”. Posta uno scatto con l'asciugamano in testa e la scollatura che si intravede è sexy e provocante. I follower impazziscono...