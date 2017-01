Elisabetta Gregoraci, seno in libertà in Costa Smeralda

Addominali perfetti, glutei sodi, braccia toniche, seno che sfida la forza di gravità. E' una Elisabetta Gregoraci insolita e selvaggia quella che è stata paparazzata in Costa Smeralda dal settimanale Chi. Sulla lussuosa spiaggia di Romazzino, senza il marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, la showgirl calabrese si mette in libertà e il suo topless è da capogiro.

Nella spiaggia di famiglia, dotata di ogni comfort, in Sardegna la Gregoraci si concede pure un vezzo civettuolo e sfoggia una coroncina tra i capelli, a mo' di figlia dei fiori. Addosso ha solo uno slip rosso con i fiori bianchi con laccetti intriganti che penzolano dai fianchi, lunghi capelli sciolti sulle spalle, sorriso smagliante e occhiali da sole. Mentre sfodera davanti ai paparazzi il suo look selvaggio resta incollata al telefono gongolandosi e sorridendo. Nuovi progetti in vista?