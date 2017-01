Elisabetta Canalis, lo shooting è al cardiopalma

Elisabetta Canalis è ufficialmente tornata. Mamma dallo scorso settembre di Skyler Eva, avuta dal marito Brian Perri, la ex velina è più in forma che mai e scatenatissima in shooting bollenti, backstage e foto ad alto tasso erotico. Posa per una campagna di bikini e la sua silhouette intrigante accentuata dai tacchi vertiginosi è da urlo.