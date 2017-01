Elettra Lamborghini, curve "roboanti" e procaci

Un cognome "roboante", suo nonno Ferruccio ha fondato uno dei marchi d'auto più famosi nel mondo, e una carrozzeria "tuttacurve" da far sbandare anche i più cauti al volante. C'è chi la chiama la Paris Hilton d'Italia e a lei il paragone non dispiace. Perché come alla bionda ereditiera americana anche a Elettra Lamborghini piace giocare, con gli uomini, con la vita e con la sua immagine prorompente, come mostrano gli scatti di Playboy per il quale posa... tutta nuda.

Di quante siano al momento le Lamborghini del suo parco auto privato, ha perso il conto, lei preferisce i cavalli, pratica equitazione e ne possiede tre, per i quali ha una passione sfrenata e i cani, di cui ha ben dieci esemplari, compreso qualche chihuahua, proprio come Paris Hilton. E' ricca sfondata, irriverente e anche un po' sfrontata. Soprattutto quando si tratta di giocare con il suo corpo tutto curve, tattoo e forme esplosive. Come succede nel servizio di Playboy, dove sfoggia il suo corpo procace senza veli e i tatuaggi maculati che le coprono in parte lato B e cosce. Alla carriera automobilistica ha preferito quella televisiva e a 21 anni è già una "reality girl", scandalosa protagonista di un programma in cui è alle prese con situazioni bollenti e maschi muscolosi. Insomma, pane per i suoi denti.