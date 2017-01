Cristina Parodi, fisico al top e slip birichino con lato B a vista

Slip birichino e sedere semi scoperto per lei, topless per l'amica bionda. Cristina Parodi sfila a Formentera e regala ai paparazzi i suoi lati migliori. Bikini floreale e fisico perfetto! A 50 anni la giornalista non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani dello showbiz e supera a pieni voti la prova costume.

In vacanza, meritata, con il marito Giorgio Gori e alcuni amici, sulla sua isola preferita, dove va sempre dagli anni '90, la Parodi si sente finalmente libera e in completo relax, dopo le fatiche televisive dell'anno appena concluso. E così eccola mentre si rilassa in acqua e in spiaggia, radiosa e bellissima, come sempre. Da poche settimane ha festeggiato vent'anni di matrimonio con il marito, attuale sindaco di Bergamo e questa piccola vacanza è la loro ennesima luna di miele. La pelle già abbronzatissima, il fisico asciutto e tonico e anche un siparietto piccante, con lo slip che scende e il lato B scoperto Cristina gioca maliziosa con i flash dei paparazzi che non smettono di scattarle foto. Non c'è dubbio, sull'isola dei vip lei è sicuramente una delle regine della spiaggia!