Cristina Buccino, che incontro con Ronaldo a Ibiza!

Prima le hanno attribuito un flirt con Marco Borriello, poi con Cristiano Ronaldo. L'estate a Ibiza per Cristina Buccino è molto movimentata. Il settimanale Chi l'ha paparazzata con CR7. “Ibiza non è così grande. Sono arrivata in questo locale e Cristiano Ronaldo era lì. Ci siamo incontrati, notati, i nostri sguardi si sono incrociati e poi lui mi ha invitato a cena, da vero gentiluomo. È un gran bravo ragazzo” spiega lei.