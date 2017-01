Cristiano Ronaldo e Cara Delevingne, flirt sul circuito di Monaco?

Da quando è single, dopo la fine della sua love story con Irina Shayk, i gossip su possibili flirt in corso si sprecano. E Cristiano Ronaldo non fa nulla per smentirli. L'ultima in ordine cronologico con cui è stato accoppiato è Cara Delevingne, eccentrica modella dai gusti sessuali ambigui, con cui il calciatore è stato avvistato al Grand Prix di Monaco.

Sempre vicini e sempre in tenera confidenza. La bellissima modella britannica, fasciata da una tuta rosa è stata al fianco della stella del Real Madrid per tutto il tempo in cui Ronaldo ha visitato il motorhome della McLaren. Pare che i due condividano lo stesso sponsor, ma i pettegolezzi vogliono insinuare, che sul circuito di Monaco abbiamo condiviso anche qualcos'altro.



E dire che il toto fidanzata per il calciatore aveva appena puntato tutto su Alessia Tedeschi, amica di Elisabetta Canalis e showgirl dalle curve mozzafiato. A lei Cristiano Ronaldo aveva lasciato nella biglietteria dello stadio Bernabeu gli accrediti per assistere alla partita Real-Juventus. Poi i due sarebbero anche stati visti insieme a Madrid. La partita è finita male però per il Real e pare anche la love story. Visto che a Monaco, dove pare si aggirasse anche la bella Alessia Tedeschi, Ronaldo abbia preferito accompagnarsi con la seducente e trasgressiva Cara...

Restiamo in attesa di sviluppi.