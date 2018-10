Cristiana Capotondi, sotto l'abito rosso spunta un pancino sospetto

Sotto un abito rosso scollato spunta un pancino sospetto. Cristiana Capotondi è incinta? Troppo riservata per svelarlo. Ma sulle pagine del Settimanale Nuovo quel ventre appena pronunciato non passa inosservato mentre l'attrice, insieme al compagno Andrea Pezzi , si gusta un pranzetto all'aperto in un ristorante romano.

Amano il mare, i viaggi e ritagliarsi i rispettivi spazi. Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi, insieme da 12 anni, hanno costruito da tempo le basi per un rapporto solido e di fiducia reciproca. Un anno fa l'attrice raccontava al settimanale F che non vedeva la maternità come un obbligo, specificando però: "Se un giorno ci venisse voglia di fare i genitori un figlio potremmo farlo, non abbiamo preclusioni in merito".



Ed ecco che a distanza di mesi Cristiana, 38 anni, lascia intravedere delle probabili forme arrotondate del suo ventre mentre si dirige al ristorante con l'imprenditore. I due assaporano il pranzo e sorseggiano solo acqua. Che sia un indizio?