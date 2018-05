Costanza Caracciolo in bikini, ma che curve... sospette!

Prima la piscina milanese, poi l'addio (per ora). Costanza Caracciolo e Christian Vieri trascorrono un pomeriggio a suon di bikinate e bombe d'acqua, poi lei va in Liguria per uno shooting (in costume ovviamente) e lui vola a New York (per lavoro, pare). Sui social foto perfette e fisici asciutti, ma poi quando viene paparazzata a Portofino la Caracciolo mostra curve molto sospette...

LO SCHERZO IN PISCINA

A giocare il brutto scherzo all'ex calciatore ci pensano gli amici Davide Bombardini e Davide Lippi che mentre Vieri si rilassa sul lettino sotto il sole cittadino, gli versano acqua addosso. A girare il video è Costanza che si gode il siparietto mentre passeggia a bordo piscina in bikini.



CURVE MORBIDE A PORTOFINO

Poche ore dopo però, l'allegra combriccola si deve separare. “Bon vojage my love” scrive sui social l'ex velina. E così mentre lui prende il volo per New York, la Caracciolo va a Portofino per scattare qualche foto sensuale davanti al mare. Ma se sui social gli scatti prevedono solo primi piani e silhouette conturbanti, i fotografi in spiaggia puntano l'obiettivo anche sulle dolci curve di Costanza. In bikini è tutto un fiorire di forme e pure il siparietto del cambio costume non passa inosservato....