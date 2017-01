Con Gloria, un calendario benefico per chi combatte malattie ostili

Prosciolta da un'accusa di stalking nel 2016 Gloria Giacosa decide di fare qualcosa per aiutare le vittime vere di stalking: donne molestate, perseguitate, picchiate.e nasce così un calendario benefico realizzato dal fotografo Enrico Ricciardi. Oggi la bella modella si mette ancora a disposizione per una giusta causa e mostra tutta la sua prorompente bellezza in un calendario per sostenere la Lilt e un progetto ambizioso...