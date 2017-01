Charlotte Casiraghi in love con Lamberto Sanfelice, ma anche Gad Elmaleh si consola

Non fanno più mistero della loro nuova love story Charlotte Casiraghi e Lamberto Sanfelice, ma mentre la bella figlia della principessa Carolina amoreggia felice con il regista italiano per le strade di Parigi, Gad Elmaleh non perde tempo. E durante una trasferta a New York, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, si consola tra le braccia di una mora misteriosa, che tanto assomiglia alla sua ex. Par condicio.

Nessuno dei due protagonisti sembra davvero soffrire quindi per la fine di una relazione durata quattro anni e che ha portato alla nascita di un bambino Raphael, 2 anni a dicembre. Del resto che la storia non funzionasse più si mormorava già da mesi, la bella favola tra la figlia della principessa e l'attore era ai titoli di coda da prima dell'estate. Un continuo tira e molla fino a che Charlotte non ha deciso di lasciare la casa che condivideva con Elmaleh a Parigi a fine agosto per cominciare una nuova vita... accanto ad un altro uomo.



A corte non si commenta, Gad non era mai andato molto a genio a nessuno a Palazzo: troppo sopra le righe. Del resto nemmeno Charlotte si è mai troppo allineata agli standard reali e non lo fa nemmeno adesso mostrandosi alla luce del sole con un nuovo amore. Che però potrebbe piacere all'intera famiglia grazie alle sue nobili origini. E chissà che stavolta non ci scappi anche un matrimonio secondo gli standard monegaschi.