Cecilia Capriotti incinta, tutta curve... ma niente pancino

cicogna in volo Cecilia Capriotti è in dolce attesa

Nuova cicogna in volo tra i famosi. Doveva partecipare all'Isola come riserva, ma durante le analisi per partecipare al reality ha scoperto di essere in dolce attesa. Niente naufragio, ma tanta emozione per Cecilia Capriotti, in attesa di un bebè dal compagno Gianluca Mobilia. Lo ha rivelato il settimanale Chi.