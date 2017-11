Caterina Balivo mamma bis, è nata Cora

Dopo una gravidanza social, non poteva che essere su Instagram l'annuncio della nascita della sua bambina. Caterina Balivo, con un tenero scatto in cui allatta al seno, presenta la piccola Cora, nata il 16 agosto. La presentatrice e il marito Guido Maria Brera sono al settimo cielo e festeggiano in ospedale con pizza napoletana e birra.

A poche ore dal parto Caterina ha trovato la forza per ringraziare tutti i suoi follower che a cascata le hanno fatto gli auguri dopo le presentazioni ufficiali sui social. Lei, senza un filo di trucco è apparsa subito in splendida forma e con il marito e gli amici, nella stanza dell'ospedale, addenta con gusto una pizza mentre la piccola Cora, nata nel capoluogo campano, riposa.



Caterina ha trascorso l'estate nella sua terra tra bagni in mare e riposo in attesa di conoscere la sua principessa. Sui social una sequenza di scatti in costume, con il pancione in prima piano e una riflessione speciale sulla maternità mentre in bikini non nasconde le smagliature della sua prima gravidanza: "Perché la bellezza della maternità non è la perfezione ma l'amore intenso con cui la si vive".



La Balivo è già mamma di Guido Alberto, di 5 anni. A completare la famiglia ci sono anche Roberto e Costanza, figli del precedente matrimonio di Brera.