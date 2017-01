Cal Pirelli 2017, le prime foto con Uma Thurman e Penelope Cruz

Donne vere, vestite. Arrivano i primi scatti del "Cal Pirelli 2017". Che per il terzo anno consecutivo è stato affidato all'obiettivo di Peter Lindbergh. Ed eccole in tutta la loro bellezza Penelope Cruz, Julianne Moore, Uma Thurman, Rooney Mara, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Zhang Ziyi, Alicia Vikander, Robin Wright, Charlotte Rampling, Helen Mirren, Kate Winslet, Lea Seydoux e Anastasia Ignatova. Immortalate in bianco e nero come mostra il video del backstage postato dal sito ufficiale.