Bianca Balti tutta nuda: "Ho il sedere più bello del mondo"

“Mi spoglio perché odio i moralismi. Sono completamente disinibita e Lagerfeld dice che il mio lato B è il più bello del mondo della moda”. Bianca Balti si mostra come mamma l'ha fatta per il settimanale Gq e racconta: “Mi spoglio, è una cosa naturale. All’inizio utilizzavo la nudità come provocazione, per far arrabbiare i miei, che sono pudicissimi. Ora invece è espressione della mia libertà, del mio essere aperta”.

La modella italiana è la protagonista della copertina e in un'intervista spiega il suo rapporto con gli uomini: “Io non ho bisogno di nessuno in generale. E in particolare, di quel tipo di uomo che si trasforma in una creatura da accudire. Ho già due figlie, una carriera, la casa. Per carità. Ammettiamolo: quando vuoi che un uomo stia sempre al tuo fianco, è solo perché lo vuoi controllare, e viceversa” dice la top.



E aggiunge: “Agli uomini piacciono il seno e il sedere, no? Quindi mi son detta: Bianca, facciamoli vedere. Tra l’altro sto allattando, e ho un décolleté fantastico. E in più, quando avevo posato per Playboy non mi avevano fotografato il lato B. Circostanza che Karl Lagerfeld non ha apprezzato. Lui dice che nel mondo della moda è il più bello. L’unico non palestrato”.