Bella Hadid, modella dell'anno secondo Models.com

Vent'anni e una carriera in ascesa per Bella Hadid, incoronata modella dell'anno dal sito Models.com. A sceglierla è stata una giuria di 250 super esperti composta da designer, fotografi, make up artist e casting director a cui si aggiungono i lettori del sito, che assegnano un premio tutto loro. "Che modo pazzesco di chiudere l'anno. E' un grande onore per me", cinguetta felice l'Hadid su Instagram.

Il 2016 per Bella Hadid è stato da incorniciare: su Instagram ha sfondato quota 9 milioni di seguaci mentre il suo patrimonio personale ha superato il 3 milioni di dollari, grazie al moltiplicarsi degli ingaggi per le sfilate (come quella del fashion show di Victoria's Secret 2016) e dei contratti pubblicitari con le multinazionali della moda e della bellezza.



Ed ecco che a pochi giorni dalla fine dell'anno le sorprese non finiscono. Il sito Moldes.com, un'istituzione nel mondo della moda, la incorona modella dell'anno. Lei su Instagram ringrazia non solo chi l'ha votata, ma anche tutte le persone che hanno lavorato con lei, che hanno creduto in lei e sostenuta lungo il suo percorso.