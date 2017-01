Belen, weekend d amore in montagna con Iannone

Un fine settimana romantico a due, lontano dalle chiacchiere, dal gossip, dalla città. Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono rifugiati tra i monti per godersi un po' di intimità tra gite in bicicletta, profumo di mucche, casette di legno e tanto verde. I flash non c'erano, ma l'album della mini-vacanza è tutto social.

Se non si sono i paparazzi a seguire Belen, è la stessa Rodriguez a fornire un dettagliato reportage delle sue giornate ai follower. Nei video si possono osservare le lunghe corse su e giù per i monti della showgirl e il pilota che si divertono a riprendersi ora in mezzo al verde ora nella pineta ora accanto a un gruppo di mucche.



Andrea non aveva gradito l'eccessiva esposizione mediatica del suo rapporto con Belen e questa fuga dalla città lo avrà aiutato a godersi un po' di pace e intimità con la sua innamorata. Senza dimenticare i fan, che possono godersi lo spettacolo direttamente dai social.