Belen, vacanza hot da single alle Maldive

A chi è diretto il gestaccio? Belen Rodriguez in fuga alle Maldive con l'amica Antonia Achille posta foto bollenti che la ritraggono in bikini e in micro tanga, lato B al vento , in piscina . Nell'ultimo scatto, bella e sexy in mezzo alle acque limpide, la Rodriguez alza il dito medio in direzione dell'obiettivo. Proprio poche ore dopo l'uscita delle foto che vedono Stefano De Martino con Katy. A voler pensar male...

Dopo giorni di lavoro a Peqenos Gigantes e shooting e ospitate, finalmente Belen si è concessa il meritato riposo. La bella Rodriguez è volata via da Milano con l'amica Antonia Achille, ma non perde occasione per far sapere dove si trova postando foto e video per i follower. In bikini naturalmente.



Intanto a Roma, il suo ex Stefano De Martino si lascia paparazzare con Katy Saunders: il ballerino e l'attrice dicono di essere solo amici, ma pare che Belen non l'abbia presa bene. Per fortuna la showgirl argentina nelle acque paradisiache potrà ricaricare le pile e lasciarsi tutto alle spalle.