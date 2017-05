Belen super hot mostra la farfallina tatuata

Trasferta a Vasto per Belen e la sua famiglia. Nella città natale del fidanzato Andrea Iannone, la showgirl argentina è tornata a far volare la sua farfallina in uno shooting in bikini sulle rocce in cui abbassa maliziosamente lo slip. Sensuale e perfetta la Rodriguez, su Instagram Stories fa un giro nel "luna park" del fidanzato tra moto e go kart.

Dopo il fine settimana di passione in Toscana e la ricerca di un nuovo nido d'amore a Milano, Belen e Iannone si sono spostati in Abruzzo, nella città in cui è nato il pilota. Qui la Rodriguez accompagnata dal piccolo Santiago e dalla sua famiglia si è dedicata prima al lavoro posando per con un servizio fotografico al cardiopalmo in riva al mare mettendo a nudo le sue curve conturbanti. In uno scatto di Antonia Achille è poi tornata a mostrare il tatuaggio della farfallina che aveva esibito per la prima volta sul palco di Sanremo nel 2011.



Poi la showgirl ha raggiunto la sua dolce metà in un grande capannone pieno di moto, caschi, tute e go kart. Un vero parco dei divertimenti per gli amanti delle due ruote... e del piccolo Santiago.