Belen sexy al compleanno di papà Gustavo

Per la famiglia Rodriguez ogni occasione è buona per fare festa insieme, ma questa volta al compleanno di papà Gustavo, tocca a Belen colmare l'assenza dei suoi fratelli Cecilia e Jeremias, chiusi nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina, per l'occasione ha sfoggiato tutta la sua sensualità su tacchi vertiginosi con una minigonna e una canottiera luccicanti.

Non è stata la solita festa dei Rodriguez, nessun ballo scatenato tra fratelli con cappellini e palloncini sulle note di canzoni latinoamericane. Questa volta papà Gustavo ha spento la sua candelina con Belen che ha condiviso sui social uno scatto in cui era teneramente seduta sulle sue gambe. "Te amo hasta el cielo papa! Feliz cumpleaños!!!!", ha cinguettato poi a margine della foto.



Dedica social anche da parte della moglie Veronica Cozzani: "Feliz cumpleaños al compañero de ruta! Y una mar de bendiciones!". Gli auguri per Gustavo sono arrivati anche dalla Casa del Grande Fratello Vip con un coro di "Tanti auguri" da parte di Cecilia e Jeremias insieme agli altri inquilini.



Suo profilo social di Andrea Iannone non compaiono invece gli auguri per il "suocero". Che Cecilia non sia l'unica ad aver messo fine alla sua storia d'amore?