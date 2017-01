Belen e Stefano, beccati insieme

La prima a muoversi, come documentano le immagini esclusive di Chi, è stata Belen che il 30 marzo si è recata da sola a Roma dove Stefano De Martino passa gran parte della settimana per i suoi impegni nella trasmissione di Maria De Filppi Amici. La Rodriguez è andata a casa dell'ex marito e gli ha fatto la spesa comprando anche piante e fiori. Belen, come testimonia Chi, è arrivata a casa di Stefano nel pomeriggio e i due sono usciti, in momenti separati, dall'appartamento solo nella tarda mattinata del giorno dopo.



Il secondo incontro invece è avvenuto domenica scorsa, a Milano, nell'appartamento in centro dove Stefano De Martino si è trasferito a vivere. Il ballerino era arrivato poco prima con il figlio Santiago, che era andato a prendere dai nonni materni. Alle 14.30 Belen, che aveva una piccola valigia, è entrata nel portone del palazzo (per ironia della sorte lo stesso nel quale erano stati sorpresi per la prima volta, nel maggio del 2014, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon) e non è più uscita fino a lunedì sera.



Che i due stiano provando a rimettere insieme i cocci? Dopo le trasmissioni insieme e quelle frecciatine tra i due, tira tutta un'altra aria. Del resto per il bene di Santiago i due sarebbero disposti a fare di tutto per tenere in piedi il loro matrimonio.