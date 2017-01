Belen e Iannone, notte di baci e balli hot

La fuga in Grecia di qualche giorno fa era solo l'antipasto, di quello che poi sarebbe avvenuto a Milano. Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono una coppia. Tgcom24 li ha beccati in un noto ristorante messicano nel centro di Milano. Labbra che si sfiorano davanti a tutti i commensali, scatenati balli sui tavoli, tra lunghe pause vis a vis e giochi ad alto tasso erotico con i cubetti di ghiaccio. La showgirl e il pilota non si nascondono più.

Una foto davanti al mojito con le mani di Belen e Andrea tra gli amici, scatti che confermano la presenza della coppia nel locale, ma niente selfie social. La Rodriguez in abitino supersexy bianco si è letteralmente lasciata andare al divertimento e alla passione. Travolta dai balli è salita sui tavoli per lasciare ondeggiare le sue curve a ritmo di musica. Il pilota l'ha a lungo osservata, poi tra i due c'è stato uno scambio di sguardi che valevano più di mille parole. Si sono tirati il ghiaccio, si sono sussurrati parole e hanno dimostrato di avere un'intesa perfetta.



Avevano detto di essere solo amici, ma per la prima volta escono allo scoperto in pubblico tra baci e passione. La Rodriguez non si nasconde e mentre ancora si trova nel locale milanese si tagga su instagram, quasi a voler far sapere a tutti di trovarsi in quel posto con Iannone, sicura dei suoi sentimenti e pronta ad affrontare il gossip... di coppia.