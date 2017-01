Belen-Borriello, ecco tutte le foto della vacanza insieme

Pranzi in famiglia, bagni di sole, gite in barca, e naturalmente baci. Già perché a confermare il ritorno di fiamma tra i due, dopo settimane di indiscrezioni, mancavano proprio le prove della passione. E sul settimanale di Alfonso Signorini ci sono.



Chiacchierano, ridono, la complicità è palpabile e la Rodriguez non ha occhi che per Marco. Lui scatta selfie, prende il sole, si rilassa, ma lei non gli toglie gli occhi di dosso. E così dopo i gossip con Andrea Iannone, ecco allo scoperto Belen e Borriello, la vera coppia dell'estate. Del resto come canta Antonello Venditti “certi amori non finiscono”...